Сийярто заявил, что атаки на трубопровод «Дружба» угрожают суверенитету Венгрии

Атаки на трубопровод «Дружба» следует рассматривать как угрозу национальному суверенитету. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Российской энергетической неделе (РЭН).

«Сейчас без «Дружбы» мы физически не можем обеспечить страну, поскольку остальная инфраструктура не может доставить достаточно нефти. Когда поставки по «Дружбе» отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью. Так что, кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет, предполагающий безопасные энергопоставки», — сказал он.

Министр отметил, что поставки нефти по трубопроводу являются критически важными для Венгрии, так как остальная инфраструктура не способна компенсировать недостающие объёмы. Сийярто подчеркнул, что атаки на магистраль напрямую угрожают энергетической безопасности страны.

Он также выразил надежду на поддержку Евросоюза в обеспечении безопасных поставок энергоносителей, однако отметил, что пока реакции со стороны сообщества недостаточно.