Сийярто заявил, что атаки на трубопровод «Дружба» угрожают суверенитету Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk
Атаки на трубопровод «Дружба» следует рассматривать как угрозу национальному суверенитету. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Российской энергетической неделе (РЭН).
«Сейчас без «Дружбы» мы физически не можем обеспечить страну, поскольку остальная инфраструктура не может доставить достаточно нефти. Когда поставки по «Дружбе» отрезаны, мы не можем обеспечивать страну нефтью. Так что, кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет, предполагающий безопасные энергопоставки», — сказал он.
Министр отметил, что поставки нефти по трубопроводу являются критически важными для Венгрии, так как остальная инфраструктура не способна компенсировать недостающие объёмы. Сийярто подчеркнул, что атаки на магистраль напрямую угрожают энергетической безопасности страны.
Он также выразил надежду на поддержку Евросоюза в обеспечении безопасных поставок энергоносителей, однако отметил, что пока реакции со стороны сообщества недостаточно.
Ранее Сийярто прокомментировал заявление политика Владимира Зеленского о продолжении интеграции страны в ЕС, подчеркнув, что решение о вступлении принимает не Киев, а страны сообщества, и требуется единогласное согласие всех членов. Венгрия, по словам Сийярто, выступает против этого шага. Министр также вновь обратил внимание на нападения на нефтепровод «Дружба», отметив их разрушительное влияние на энергетическую безопасность Венгрии.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.