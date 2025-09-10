Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой нападений на нефтепровод «Дружба», подчеркнув их разрушительное влияние на энергетическую безопасность своей страны. Он отметил, что для России атаки остаются безвредными.

«Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого. Нападение на «Дружбу» вредит не России, а Венгрии и Словакии», — сказал Сийярто.

Особенно возмутило венгерского министра то, что, несмотря на значительную энергетическую поддержку — Венгрия обеспечивает 40% электроэнергии Украины — киевские власти продолжают нападения.