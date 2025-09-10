В МИД Венгрии напомнили Украине, что удары по «Дружбе» вредят Будапешту, а не Москве
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой нападений на нефтепровод «Дружба», подчеркнув их разрушительное влияние на энергетическую безопасность своей страны. Он отметил, что для России атаки остаются безвредными.
«Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого. Нападение на «Дружбу» вредит не России, а Венгрии и Словакии», — сказал Сийярто.
Особенно возмутило венгерского министра то, что, несмотря на значительную энергетическую поддержку — Венгрия обеспечивает 40% электроэнергии Украины — киевские власти продолжают нападения.
Напомним, что атаки на нефтепровод «Дружба» вызвали напряжённость в отношениях между Венгрией и Украиной. Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига категорично заявил, что Будапешт не вправе диктовать Зеленскому, как ему следует действовать, и подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии зависит от её народа. В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассматривает удары по «Дружбе» как вмешательство во внутренние дела страны.