9 октября, 11:09

«Полностью утратил связь с реальностью»: Сийярто накинулся на Зеленского

Обложка © ТАСС / АР / Pamela Smith,Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накинулся на экс-комика Владимира Зеленского после его заявлений о перспективах интеграции Украины в Европейский союз. Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что глава киевского режима окончательно утратил связь с реальностью.

«Думаю, что Зеленский полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования», подчеркнул Сийярто в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

Министр отметил, что Зеленский заявляет о будущем членстве Украины в Европейском союзе, однако подчеркнул, что это решение принадлежит не претендентам на вступление, а действующим странам-участницам ЕС. Сийярто обратился к экс-комику с напоминанием, что вопрос интеграции в Европейский союз не находится в его компетенции.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия занимает чёткую позицию против присоединения Украины к сообществу. Министр напомнил, что венгерский народ уже определил своё отношение к данному вопросу, выступая против стратегической интеграции с Украиной как в Европейском союзе, так и в НАТО.

Ранее сообщалось, что после обвинений со стороны венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в адрес Владимира Зеленского, касающихся искажения фактов и его психического состояния, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выступил с ответной критикой в адрес правительства Венгрии. Конфликт разгорелся из-за заявлений Зеленского о том, что венгерские беспилотники нарушали воздушное пространство Украины с целью разведки промышленных объектов.

Алиса Хуссаин
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
