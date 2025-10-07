Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжает интеграцию в Европейский союз (ЕС), игнорируя позицию Будапешта.

Сийярто отметил, что решение о вступлении принимает не лидер киевского режима, а страны ЕС. Он указал, что такое решение требует единогласного согласия всех членов сообщества, и Венгрия выступает против.

«Решение о том, какая страна готова к вступлению в Евросоюз и какая страна может присоединиться к ЕС, будет принимать не президент Украины, а сам Европейский союз, где для принятия таких решений требуется единогласие», — подчеркнул министр.

Он добавил, что венгерский народ уже сделал свой выбор, и страна представляет волю венгерского народа в Брюсселе. Речь шла о референдуме, касающемся вопроса о присоединении Украины к ЕС.

Напомним, позиция Венгрии по российско-украинскому конфликту и отношениям с Москвой всё больше вызывает недовольство в Европейском союзе. Будапешт регулярно препятствует реализации инициатив, связанных с Киевом, включая вопросы финансирования и вступления в ЕС. Венгерское правительство считает, что присоединение Украины к ЕС приведёт к серьёзным экономическим последствиям для блока.