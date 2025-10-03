«Нельзя менять правила»: Нидерданды против ускоренного приёма Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил с критикой инициативы председателя Европейского совета Антониу Кошты, предлагающей ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз за счёт отмены принципа единодушия при голосовании. Об этом сообщает Trouw.

«Будущее Молдавии и Украины — в ЕС», — заявил премьер-министр, однако подчеркнул, что изменение фундаментальных правил не является допустимым способом достижения этой цели.

Схооф признал, что блокировка процесса со стороны Венгрии является крайне нежелательной и подрывает доверие к институтам ЕС, однако решение этой проблемы не должно заключаться в обходе установленных процедур. Политик добавил, что в случае смягчения правил для Украины и Молдавии, ЕС будет вынужден распространить этот прецедент и на другие страны-кандидаты, лишившись возможности отказать им в членстве. В качестве примера он привёл позицию Нидерландов, которые в декабре 2024 года остались единственной страной, выступившей против продолжения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует новую инициативу для укрепления технологического потенциала Украины. Детали программы пока не разглашаются. В ЕС заверили, что поддержка Украины будет оказываться до тех пор, пока не наступит мирное урегулирование.