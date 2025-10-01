Президент Румынии: Агросектор Украины не соответствует стандартам ЕС

Президент Румынии Никушор Дан заявил о несоответствии украинского сельскохозяйственного сектора стандартам Европейского союза. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Euronews.

«На Украине значительный сельскохозяйственный сектор, который дестабилизирует существующие механизмы... Украина на данный момент не соответствует стандартам, которых мы придерживаемся в отношении сельскохозяйственного сектора в Евросоюзе», — отметил он.

Глава государства добавил, что в ЕС активно обсуждается возможность предоставления Украине особого статуса, который позволил бы ей продолжать экспортировать продукцию в страны за пределами Европы.

Напомним, в конце мая Европейский союз ввёл таможенные пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию, что, по оценкам председателя комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрия Наталухи, может существенно повлиять на экономику страны. Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что вместо развития торгового партнёрства данная мера вынудит Украину увеличивать объёмы запрашиваемой финансовой помощи.