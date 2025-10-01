Макрон внезапно может встать на пути Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон может присоединиться к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу расширения Европейского союза, что создаст дополнительные препятствия для вступления Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники в ЕС.

«Орбан может получить поддержку (...) из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона (...). План (изменения голосования — Прим. Life.ru) сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит одобрение в Дании. Страны обеспокоены тем, что они ограничат свои возможности блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными», — передаёт издание слова неназванных европейских дипломатов.

По информации источников, Париж обеспокоен возможным ограничением права вето при рассмотрении новых заявок на членство. Высокопоставленный дипломат ЕС также предупредил, что изменение процедуры голосования чревато чрезмерной политизацией процесса расширения союза.

Ранее стало известно, что Европейский союз приступил к решению организационных вопросов в отношении возможного присоединения к объединению Украины и Молдавии. Как утверждает FT, задача ЕС — обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не поддерживает приём Незалежной.