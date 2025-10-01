Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 21:04

«Мы не боимся»: Орбан пригрозил России и заявил о превосходстве ЕС

Орбан заявил о готовности сбивать российские беспилотники в небе над Венгрией

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил готовность страны сбивать российские беспилотные летательные аппараты в случае нарушения ими воздушного пространства республики. Об этом он заявил в эфире подкаста «Борцовский час».

«Мы не боимся. Мы их будем сбивать», — отметил венгерский премьер.

Также глава венгерского правительства выразил уверенность в превосходстве Европейского союза над Россией, отметив, что ЕС сильнее «во всех измерениях». По мнению Орбана, Россия уступает как в военном и экономическом отношении, так и по численности населения.

«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину
«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину

Ранее Орбан выразил критику в адрес польского премьера Дональда Туска, который высказался о конфликте с Россией. Орбан акцентировал внимание на том, что его взгляды на европейскую безопасность кардинально отличаются от позиции Туска. В то время как Туск, выступая в Варшаве, говорил о возникновении в Европе «новой формы» войны и подчёркивал, что это не абстрактная угроза, а насущная реальность.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar