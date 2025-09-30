«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину
Орбан: Запад хочет ограбить Украину под предлогом её защиты
Виктор Орбан. Обложка © TASS/AP/Markus Schreiber
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил западные страны в намерении разграбить Украину под предлогом её защиты. Соответствующее заявление политик разместил в своей официальной странице социальной сети X.
Орбан охарактеризовал действия Запада как империалистическую борьбу за территорию, природные ресурсы и финансовые активы. Венгерский премьер-министр добавил, что украинский народ становится жертвой систематического грабежа, а инициаторы конфликта представляют эксплуатацию как акт защиты.
«Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты», — написал он.
Ранее Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине по сути предрешён — Киев в нём проиграл и дискуссии на эту тему не имеют смысла. При этом его американский друг — президент США Дональд Трамп — с такой оценкой не согласен. Он заявил, что Незалежная может вернуть свои территории к границам 1991 года.
