30 сентября, 09:15

«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину

Виктор Орбан. Обложка © TASS/AP/Markus Schreiber

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил западные страны в намерении разграбить Украину под предлогом её защиты. Соответствующее заявление политик разместил в своей официальной странице социальной сети X.

Орбан охарактеризовал действия Запада как империалистическую борьбу за территорию, природные ресурсы и финансовые активы. Венгерский премьер-министр добавил, что украинский народ становится жертвой систематического грабежа, а инициаторы конфликта представляют эксплуатацию как акт защиты.

«Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты», — написал он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине по сути предрешён — Киев в нём проиграл и дискуссии на эту тему не имеют смысла. При этом его американский друг — президент США Дональд Трамп — с такой оценкой не согласен. Он заявил, что Незалежная может вернуть свои территории к границам 1991 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

