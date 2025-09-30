Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил западные страны в намерении разграбить Украину под предлогом её защиты. Соответствующее заявление политик разместил в своей официальной странице социальной сети X.

Орбан охарактеризовал действия Запада как империалистическую борьбу за территорию, природные ресурсы и финансовые активы. Венгерский премьер-министр добавил, что украинский народ становится жертвой систематического грабежа, а инициаторы конфликта представляют эксплуатацию как акт защиты.

«Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты», — написал он.