30 сентября, 07:34

Евросоюз запустил процесс приёма Украины вопреки вето Венгрии

FT: ЕС начнёт техническую подготовку к присоединению Украины в обход Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Европейский союз приступил к решению организационных вопросов в отношении возможного присоединения к объединению Украины и Молдавии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как утверждается в статье, задача ЕС — обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не поддерживает решение по Украине.

Еврочиновники собираются начать техническую работу в нескольких тематических группах, хотя до сих пор нет никакого официального решения о начале переговоров по вступлению новых членов в ЕС. В частности этот вопрос будет подниматься на саммите в Копенгагене 1 октября, на мероприятие съедутся лидеры европейских держав.

Сийярто обвинил Киев и ЕС в попытках втянуть Венгрию в конфликт
Сийярто обвинил Киев и ЕС в попытках втянуть Венгрию в конфликт

Напомним, позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая вопросы распределения средств и её вступления в ЕС. Венгерские власти уверены, что после присоединения Украины к Евросоюзу, последний окажется на грани экономического краха. Тем не менее лидеры ЕС ищут способы обойти вето Венгрии.

