Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о систематическом давлении на страну, целью которого является её принудительное вовлечение в украинский конфликт. О резкой оценке текущей ситуации политик рассказал в ходе своего выступления на волнах радио Ultrahang.

«Мы живём по соседству с войной, по соседству с такой войной, в которую нас пытается втянуть с востока Украина и втолкнуть с запада Брюссель. И каждый день надо предпринимать усилия, чтобы не втянули и не втолкнули», — заявил он.

Сийярто уточнил, что занимаемая Будапештом позиция создаёт серьёзные препятствия для осуществления общеевропейских планов в военной сфере, что делает Венгрию объектом для постоянного давления. Он также не счёл преувеличением тезис о том, что ряд влиятельных фигур в Западной Европе своими действиями подталкивает ситуацию к дальнейшей эскалации, а не к поиску выхода из неё.

Глава внешнеполитического ведомства предположил, что для многих западноевропейских коллег завершение боевых действий является нежелательным, так как это неминуемо повлечёт за собой вопросы об ответственности за годы ошибочного внешнеполитического курса.