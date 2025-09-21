«Я горжусь»: Сийярто рассказал, что с радостью принял Орден дружбы от России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил своё решение сохранить российский Орден Дружбы, полученный в 2021 году за вклад в развитие двусторонних отношений. В интервью радио Ultrahang министр заявил, что принял награду с чувством гордости и считает её признанием своих усилий по построению взаимовыгодного диалога между Будапештом и Москвой.

«Я получил эту награду в конце 2021 года и, честно говоря, я принял её с радостью... Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией», — сказал Сийярто.

Сийярто аргументировал свою позицию практическими результатами сотрудничества. Например, Венгрия смогла обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в период кризиса и оперативно получить российскую вакцину «Спутник V» во время пандемии. Министр напомнил, что личные договорённости с действующим на тот момент главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко позволили стране раньше других европейских государств начать вакцинацию и быстрее восстановить экономику.

Отвечая на вопрос о возможном возврате награды в свете текущих событий, Сийярто подчеркнул, что Орден Дружбы символизирует достижения в двусторонних отношениях. Они остаются значимым фактором обеспечения национальных интересов Венгрии. Награду глава МИД получил из рук российского коллеги Сергея Лаврова во время официального визита в Москву в декабре 2021 года.