«Я горжусь»: Сийярто рассказал, что с радостью принял Орден дружбы от России
Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил своё решение сохранить российский Орден Дружбы, полученный в 2021 году за вклад в развитие двусторонних отношений. В интервью радио Ultrahang министр заявил, что принял награду с чувством гордости и считает её признанием своих усилий по построению взаимовыгодного диалога между Будапештом и Москвой.
«Я получил эту награду в конце 2021 года и, честно говоря, я принял её с радостью... Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией», — сказал Сийярто.
Сийярто аргументировал свою позицию практическими результатами сотрудничества. Например, Венгрия смогла обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в период кризиса и оперативно получить российскую вакцину «Спутник V» во время пандемии. Министр напомнил, что личные договорённости с действующим на тот момент главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко позволили стране раньше других европейских государств начать вакцинацию и быстрее восстановить экономику.
Отвечая на вопрос о возможном возврате награды в свете текущих событий, Сийярто подчеркнул, что Орден Дружбы символизирует достижения в двусторонних отношениях. Они остаются значимым фактором обеспечения национальных интересов Венгрии. Награду глава МИД получил из рук российского коллеги Сергея Лаврова во время официального визита в Москву в декабре 2021 года.
Ранее Сийярто заявил, что коллективный Запад не смог «поставить Россию на колени», несмотря на усилия «европейского провоенного мейнстрима». Дипломат подчеркнул, что Москву не удалось сломить ни экономически, ни каким-либо другим способом.