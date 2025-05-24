«Заставляют стать попрошайкой»: На Украине в панике из-за отмены ЕС беспошлинной торговли

Европейский союз принял решение о возобновлении таможенных пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию, что может серьёзно повлиять на экономику страны. Как заявил председатель комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью Euractiv, данная мера ухудшит положение Украины.

Парламентарий выразил серьёзные опасения по поводу сложившейся ситуации. По его словам, вместо укрепления торгового партнёрства Украина рискует оказаться в положении, когда ей придётся наращивать объёмы запрашиваемой финансовой поддержки.

«Украину заставляют стать попрошайкой», — заявил он.