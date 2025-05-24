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24 мая, 04:57

«Заставляют стать попрошайкой»: На Украине в панике из-за отмены ЕС беспошлинной торговли

Euractiv: Отмена беспошлинной торговли с ЕС ударит по экономике Украины

Отмена беспошлинной торговли с ЕС ударит по экономике Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Отмена беспошлинной торговли с ЕС ударит по экономике Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Европейский союз принял решение о возобновлении таможенных пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию, что может серьёзно повлиять на экономику страны. Как заявил председатель комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью Euractiv, данная мера ухудшит положение Украины.

Парламентарий выразил серьёзные опасения по поводу сложившейся ситуации. По его словам, вместо укрепления торгового партнёрства Украина рискует оказаться в положении, когда ей придётся наращивать объёмы запрашиваемой финансовой поддержки.

«Украину заставляют стать попрошайкой», — заявил он.

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Следует отметить, что данное решение было единогласно одобрено странами – членами ЕС 22 мая в ходе технического совещания. Оно официально вступит в силу 6 июня текущего года.

Артём Гапоненко
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