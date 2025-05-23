Евросоюз отменит беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции с 6 июня

Европейский союз принял решение отказаться от продления временного режима беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции, что станет ощутимым ударом по экономике Украины. Как сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, страны – члены ЕС единогласно утвердили это решение в ходе технического совещания 22 мая. Об этом пишет Euractiv.

«Комиссия планирует вернуться к торговым рамкам, изложенным в соглашении 2017 года о зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA). Изменение вступит в силу с 6 июня», — говорится в тексте.