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Регион
23 мая, 00:05

Евросоюз отменит беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции с 6 июня

ЕС отменит беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alf Ribeiro

ЕС отменит беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alf Ribeiro

Европейский союз принял решение отказаться от продления временного режима беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции, что станет ощутимым ударом по экономике Украины. Как сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, страны – члены ЕС единогласно утвердили это решение в ходе технического совещания 22 мая. Об этом пишет Euractiv.

«Комиссия планирует вернуться к торговым рамкам, изложенным в соглашении 2017 года о зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA). Изменение вступит в силу с 6 июня», — говорится в тексте.

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«Не хотят никаких переговоров»: Названа главная цель Евросоюза по украинскому вопросу

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина успешно завершила все подготовительные этапы и готова к началу полноценных переговоров о вступлении в Евросоюз. Кос подчеркнула, что будущая интеграция Украины в ЕС станет «ключевым элементом гарантий безопасности» страны.

Артём Гапоненко
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