2 октября, 16:17

В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя

Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому техническое преимущество на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ photoibo

Евросоюз готовит новую программу для обеспечения «технического преимущества» Украины. Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта после переговоров с Владимиром Зеленским.

«Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — говорится в их заявлении.

Подробности пока не раскрываются. В Брюсселе лишь подчеркнули, что помощь Киеву будет продолжаться до достижения мира.

С 2022 года ЕС и его партнёры направили Украине более €90 млрд помощи. Из них почти €30 млрд приходится на военную поддержку: поставки бронетехники, артиллерии, систем ПВО и обучение военных. Остальное — это финансовая и гуманитарная помощь, включая прямое финансирование бюджета Киева.

Каждый новый пакет вызывает споры: ряд стран Западной Европы опасается роста расходов, тогда как восточные члены ЕС настаивают на наращивании военной поддержки.

