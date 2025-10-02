«Кого вы убиваете?» Захарова спросила у Зеленского и его адептов, откуда у них $90 млрд
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике Владимира Зеленского за заявления о сделке по закупке американского вооружения на 90 миллиардов долларов. Свою позицию дипломат высказала в ходе традиционного еженедельного брифинга.
«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наёмные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — высказалась Захарова.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский передал американскому лидеру Дональду Трампу перечень вооружений на сумму 90 миллиардов долларов. Он назвал поставки крылатых ракет «Томагавк» частью комплексного соглашения с США, подчеркнув готовность Киева заключать отдельные контракты на поставки других видов оружия, включая системы дальнего радиуса действия.
