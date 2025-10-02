Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике Владимира Зеленского за заявления о сделке по закупке американского вооружения на 90 миллиардов долларов. Свою позицию дипломат высказала в ходе традиционного еженедельного брифинга.

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наёмные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — высказалась Захарова.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский передал американскому лидеру Дональду Трампу перечень вооружений на сумму 90 миллиардов долларов. Он назвал поставки крылатых ракет «Томагавк» частью комплексного соглашения с США, подчеркнув готовность Киева заключать отдельные контракты на поставки других видов оружия, включая системы дальнего радиуса действия.