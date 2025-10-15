Сийярто уличил ЕС в сумасшествии из-за требования отказаться от российской нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от российских энергоресурсов, назвав их «сумасшествием». По его словам, требования противоречат идее диверсификации поставок.

«Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики», — заявил Сийярто в ходе сессии Российской энергетической недели (РЭН).

Министр подчеркнул, что Венгрия считает необходимым сохранять оба источника энергоресурсов для обеспечения стабильности поставок.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа прилагает все усилия для полного отказа от закупок российских энергоносителей. Комментируя слова главы США Дональда Трампа о продолжающихся поставках, он признал, что проблема действительно существует, но подчеркнул, что Евросоюз «исправляет ситуацию» и намерен «довести начатое до конца».