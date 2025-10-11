Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

11 октября, 10:39

Сами себя выдали: Семь стран ЕС нарастили импорт российских энергоресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Несмотря на санкции и публичную поддержку Украины, семь государств Евросоюза увеличили импорт энергоресурсов из России, сообщает агентство Reuters. Среди них — Франция, Бельгия, Нидерланды и ещё несколько стран.

«Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с прошлым годом, включая пять стран, поддерживающих Украину», — говорится в материале.

В числе государств, нарастивших закупки российских энергоресурсов, оказались Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия. При этом именно первые пять из них входят в число активных сторонников Киева.

Во Франции объём импорта вырос на 40% и достиг €2,2 млрд, а в Нидерландах — на 72%, до €498 млн. Таким образом, поставки российских энергоносителей в эти страны заметно увеличились по сравнению с прошлым годом, несмотря на официальные заявления ЕС о стремлении снизить зависимость от российских ресурсов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны прилагают все усилия для полного отказа от закупок российских энергоносителей. Комментируя слова Дональда Трампа о продолжающихся поставках, он признал, что проблема действительно существует, но подчеркнул, что Евросоюз «исправляет ситуацию» и намерен «довести начатое до конца».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
