«Украина, кофе и ещё раз Украина»: Фицо обвинил ЕС в зацикленности

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство по поводу зацикленности Европейского совета на Украине, в ущерб решению внутренних проблем стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС рискует поставить под угрозу своё благосостояние, продолжая игнорировать важнейшие внутренние проблемы ради внешнеполитических вопросов.

«В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и ещё раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности», — написал Фицо на странице в соцсети X.

Ранее Фицо заявлял, что ЕС не рассматривает проект «Стена дронов», включающий в себя средства подавления и оружейные решения, акустические детекторы и лазерные комплексы для защиты морских границ. В настоящее время идёт только дискуссия специалистов о том, как лучше защититься от беспилотников.