«Не существует такого проекта»: Фицо отверг существование проекта «стены дронов» в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12 опроверг существование проекта «стены дронов» в Европе. По его словам, в настоящее время идёт только дискуссия специалистов о том, как лучше защититься от беспилотников.

«Не существует никакого проекта, никакой «стены дронов», мне нечего комментировать, потому что ничего такого на данный момент не существует. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов», — сказал он.

Он подчеркнул, что вопрос защиты от беспилотников обсуждается на экспертном уровне и что использование дорогостоящих вооружений для уничтожения относительно дешёвых дронов не является эффективным решением. Фицо отметил, что дискуссия должна продолжаться, но на данный момент речь идёт лишь о рассмотрении возможных вариантов, а не о реализации конкретной программы.

Ранее сообщалось, что у стран ЕС пока нет достаточных средств для надёжного обнаружения и перехвата дронов. Обсуждается многоуровневый европейский проект — так называемая «стена дронов». Этот проект будет включать различные сенсоры, средства подавления и оружейные решения, включая акустические детекторы и лазерные комплексы для защиты морских границ.