Песков назвал плохой идеей милитаристский план ЕС по стене дронов

Инициатива Еврокомиссии по созданию на восточных рубежах Европы так называемой «стены дронов» является заведомо провальной, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что возведение любых барьеров, включая из БПЛА, всегда плохо заканчивается.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что у государств-членов ЕС в настоящее время отсутствуют необходимые ресурсы для эффективного обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем был анонсирован многоуровневый общеевропейский проект под названием «стена дронов». Он пояснил, что данный проект будет интегрировать различные сенсоры, средства радиоэлектронной борьбы и вооружения — от акустических детекторов, созданных по образцу украинских систем, до лазерных комплексов для защиты морских рубежей.