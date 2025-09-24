Европа за год хочет обзавестись «стеной» от российских дронов

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что у стран ЕС пока недостаточно средств для надёжного обнаружения и перехвата дронов и анонсировал многоуровневый европейский проект — так называемую «стену дронов».

«Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников», — сказал он в интервью Euractiv

Кубилюс уточнил, что проект будет сочетать разные сенсоры, средства подавления и оружейные решения — от акустических детекторов (по образцу украинских систем) до лазерных комплексов для прикрытия морских границ. По оценкам, реализация первой фазы проекта возможна в течение года, хотя точные сроки и стоимость пока остаются предметом обсуждения.

Еврокомиссар также планирует объединить опыт Украины и стран восточного фланга в переговорах с министрами обороны — Киев уже делится наработками по обнаружению дронов и тактике их перехвата. Эти уроки, по словам Кубилюса, особенно ценны, потому что дроны летают низко и плохо видны радарам, поэтому нужны дополнительные сенсоры и интеграция систем.

Проект «Стена дронов» — совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, которая предполагает создание многоуровневой системы обнаружения и перехвата беспилотников вдоль всей границы с Россией. В неё должны войти радары, акустические и оптические сенсоры, средства радиоэлектронной борьбы, а также лазерные комплексы. Основная цель проекта — защитить воздушное пространство ЕС от возможных атак дронов и минимизировать угрозы критической инфраструктуре. По замыслу, «стена» станет единой сетью, объединяющей национальные системы в общую структуру НАТО, что позволит оперативно реагировать на пролёты БПЛА и координировать действия в реальном времени. При этом эксперты отмечают, что проект потребует колоссальных финансовых вложений и может растянуться на годы, хотя его отдельные элементы планируют ввести уже в ближайшее время.