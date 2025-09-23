«Шумовой фон»: Лётчик раскрыл, зачем ВСУ использовали воздушные шары вместе с дронами
Применение воздушных шаров во время ночных атак беспилотников на российские регионы предназначено для отвлечения сил противовоздушной обороны. Данное заявление сделал в беседе с «Постньюс» заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Это попытка создать шумовой фон для изматывания систем ПВО. Они отвлекаются на воздушные шары, что расходует ресурсы, уменьшает количество времени на принятие решения и обеспечивает информационную неразбериху», — отметил он.
Генерал-майор добавил, что такой приём оказывает серьёзное психологическое давление на расчёты систем ПВО. Попов отметил, что запуск аэростатов является распространённым видом диверсии в военное время, вынуждающим специалистов работать с повышенной нагрузкой и в условиях дефицита времени. Это, в свою очередь, повышает риск совершения тактических ошибок.
Напомним, ночью противник использовал большое количество воздушных шаров. Ранее такие массовые запуски ещё не фиксировали, несмотря на то, что приём известен ещё со времён Второй мировой войны. Попытка запутать российских специалистов не увенчалась успехом, системы ПВО отразили атаку.