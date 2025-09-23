«Шумовой фон»: Лётчик раскрыл, зачем ВСУ использовали воздушные шары вместе с дронами

Применение воздушных шаров во время ночных атак беспилотников на российские регионы предназначено для отвлечения сил противовоздушной обороны. Данное заявление сделал в беседе с «Постньюс» заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Это попытка создать шумовой фон для изматывания систем ПВО. Они отвлекаются на воздушные шары, что расходует ресурсы, уменьшает количество времени на принятие решения и обеспечивает информационную неразбериху», — отметил он.

Генерал-майор добавил, что такой приём оказывает серьёзное психологическое давление на расчёты систем ПВО. Попов отметил, что запуск аэростатов является распространённым видом диверсии в военное время, вынуждающим специалистов работать с повышенной нагрузкой и в условиях дефицита времени. Это, в свою очередь, повышает риск совершения тактических ошибок.