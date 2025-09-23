Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:36

«Кто собьёт, тот...»: Российские дроноводы передали послание ВСУ на крыле беспилотника

Российские дроноводы оставили стихотворное послание ВСУ на крыле беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские операторы беспилотников оставили надпись на борту дрона, обращённую к ВСУ. Об этом сообщил проект «Военное дело».

Надпись, оставленная российскими дроноводами на БПЛА. Фото © Проект «Военндело»

Надпись, оставленная российскими дроноводами на БПЛА. Фото © Проект «Военндело»

На кадрах, снятых украинским дроном, заметно стихотворное послание с нецензурным содержанием. Смогли ли ВСУ сбить беспилотник, не уточняется. Подобные знаки на фронте передаются между сторонами не первый раз.

«С божьей помощью»: Икона спасла блиндаж казаков после огненного удара ВСУ
«С божьей помощью»: Икона спасла блиндаж казаков после огненного удара ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как российский оператор беспилотника принял решение не наносить удар по украинским военнослужащим, когда обнаружил, что на их позициях проходит траурная церемония. FPV-дрон сменил траекторию и ушёл от атаки.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar