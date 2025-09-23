«Кто собьёт, тот...»: Российские дроноводы передали послание ВСУ на крыле беспилотника

Российские операторы беспилотников оставили надпись на борту дрона, обращённую к ВСУ. Об этом сообщил проект «Военное дело».

Надпись, оставленная российскими дроноводами на БПЛА. Фото © Проект «Военндело»

На кадрах, снятых украинским дроном, заметно стихотворное послание с нецензурным содержанием. Смогли ли ВСУ сбить беспилотник, не уточняется. Подобные знаки на фронте передаются между сторонами не первый раз.