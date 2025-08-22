«Не убивай»: Оператор FPV-дрона передумал атаковать ВСУшников после одного послания
Херсонский вестник: Российский дрон не стал атаковать похоронную процессию ВСУ
Оператор российского беспилотника отказался от атаки на группу военнослужащих ВСУ, обнаружив на позициях противника траурную церемонию. Об этом сообщает телеграм-канал «Херсонский вестник».
На распространённых кадрах видно, как FPV-дрон, приблизившись к цели, резко меняет траекторию и уходит от атаки. Причиной стало обнаружение импровизированного знака с надписью на покрывале: «FPV, не убивай, похороны».
Российский дрон не стал бить по ВСУ. Видео © Telegram / Херсонский Вестник
«Даже на войне есть место человечности», — говорится в публикации.
К слову, российские военнослужащие неоднократно демонстрировали гуманность в зоне СВО, призывая украинских бойцов сдаваться в плен для сохранения жизни. В то же время, подготовка ВСУ ориентирована на выполнение задач любой ценой, что иногда приводит к трагическим последствиям, таким как обстрелы собственных подразделений, включая те, где находятся иностранные наёмники.
Обложка © Telegram / Херсонский Вестник