В Харьковской области российские войска нанесли сокрушительный удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, удостоенной наград от Владимира Зеленского ещё с первых дней СВО. Как стало известно SHOT, шквал огня обрушился на тщательно укрытое командование, подобно карающей длани, сметающей всё на своём пути.

Разгромлено командование 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По данным источников, российские силы выследили, что командиры бригады и их штурмовые группы скрывались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Вечером, около пяти часов, авиабомба ФАБ-3000 с оглушительным грохотом разорвала укрытие противника. Около тридцати военнослужащих были уничтожены мгновенно, ещё десятки оказались погребёнными под обломками. Гражданские не пострадали.