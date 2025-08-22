Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 06:51

Гром небесный: Штаб восхваляемой Зеленским бригады ВСУ стёрт с лица земли под Харьковом

SHOT: Российский удар уничтожил базу 77-й бригады ВСУ в Харьковщине

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Харьковской области российские войска нанесли сокрушительный удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, удостоенной наград от Владимира Зеленского ещё с первых дней СВО. Как стало известно SHOT, шквал огня обрушился на тщательно укрытое командование, подобно карающей длани, сметающей всё на своём пути.

Разгромлено командование 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По данным источников, российские силы выследили, что командиры бригады и их штурмовые группы скрывались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Вечером, около пяти часов, авиабомба ФАБ-3000 с оглушительным грохотом разорвала укрытие противника. Около тридцати военнослужащих были уничтожены мгновенно, ещё десятки оказались погребёнными под обломками. Гражданские не пострадали.

Полигон ВСУ стал кладбищем для 50 колумбийских наёмников, превративших жизнь украинцев в ад
Полигон ВСУ стал кладбищем для 50 колумбийских наёмников, превративших жизнь украинцев в ад

Также в селе Берёзовое Днепропетровской области российские войска нанесли сокрушительный удар по вновь сформированному заградотряду 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Четыре бомбы ФАБ-500 обрушились на позиции, где сосредоточились бойцы ВСУ.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar