В селе Берёзовое Днепропетровской области российские войска нанесли сокрушительный удар по вновь сформированному заградотряду 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Как сообщили в силовых структурах России, четыре бомбы ФАБ-500 обрушились на позиции, где сосредоточились бойцы ВСУ.