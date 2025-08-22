Молниеносный удар: Новый заградотряд Нацгвардии Украины уничтожен в зоне СВО
ВС РФ уничтожили заградотряд Нацгвардии Украины в Днепропетровской области
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В селе Берёзовое Днепропетровской области российские войска нанесли сокрушительный удар по вновь сформированному заградотряду 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Как сообщили в силовых структурах России, четыре бомбы ФАБ-500 обрушились на позиции, где сосредоточились бойцы ВСУ.
По данным источников ТАСС, в результате атаки десятерых военнослужащих накрыла смертельная волна, ещё столько же получили тяжёлые ранения.
Тем временем российские военные прорвали украинскую линию обороны к юго-востоку от Красноармейска (Покровска). До этого главком украинской армии Александр Сырский назвал крайне сложной ситуацию в районе Красноармейска. Аналогичные оценки звучали и от командования оперативно-стратегической группировки «Днепр» ВСУ.