Видели такое впервые: ВСУ использовали необычный приём в ночной беспилотной атаке на Россию

Ночной налёт на российские регионы оказался необычным: помимо беспилотников, в атаке использовалось большое количество воздушных шаров. Источники, близкие к Минобороны, рассказали РБК, что ранее таких массовых запусков не фиксировалось: «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности».

По данным Минобороны, с полуночи до 7 утра 23 сентября были сбиты 69 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также в Крыму и Подмосковье.

Только вблизи Москвы за сутки уничтожили более 40 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал о работе ПВО. В Белгороде после атаки закрыли два торговых центра. В Татарстане объявляли угрозу БПЛА и временно ограничивали работу аэропортов в Казани, Нижнекамске и Елабуге.

Использование воздушных шаров в военных операциях известно ещё со времён Второй мировой войны. Сейчас их применяют как простое и дешёвое средство для перегрузки систем ПВО: шар сложно отследить, и он может выступать ложной целью для радаров, отвлекая внимание от дронов. Подобная тактика позволяет усложнить работу обороны, вынуждая расходовать больше боеприпасов и ресурсов.