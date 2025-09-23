Из-за атак БПЛА в Белгороде временно закрыли торговые центры
Гладков объявил о временном закрытии ТЦ Мега Гринн и РИО в Белгороде
Власти Белгорода ввели временные ограничения на работу крупных торговых центров в связи с продолжающимися атаками беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке деятельности торговых комплексов «Мега Гринн» и «РИО» до конца дня.
«Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО», — заявил Гладков.
В официальном обращении к жителям глава региона подчеркнул, что данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности граждан. Гладков также рекомендовал родителям ограничить передвижение детей и по возможности оставить их дома, а при необходимости посещения учебных заведений — соблюдать повышенные меры предосторожности.
Напомним, что ранее Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную». По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, в результате детонации вражеского беспилотника недалеко от здания городской администрации пострадали два человека. Всего от атак ВСУ в регионе пострадали четыре мирных жителя, включая двоих детей.