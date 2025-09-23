Из-за атак БПЛА в Белгороде временно закрыли торговые центры

Власти Белгорода ввели временные ограничения на работу крупных торговых центров в связи с продолжающимися атаками беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке деятельности торговых комплексов «Мега Гринн» и «РИО» до конца дня.

«Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров «Мега Гринн» и «РИО», — заявил Гладков.