Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Мирный житель получил ранения в посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.