23 сентября, 04:02

Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Обложка © Life.ru

Мирный житель получил ранения в посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде произошла детонация беспилотника вблизи здания городской администрации, в результате происшествия два человека получили ранения. Мэр города Валентин Демидов призвал граждан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Городские власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.

