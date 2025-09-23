Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Обложка © Life.ru
Мирный житель получил ранения в посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.
Ранее в Белгороде произошла детонация беспилотника вблизи здания городской администрации, в результате происшествия два человека получили ранения. Мэр города Валентин Демидов призвал граждан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Городские власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.