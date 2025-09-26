Заявления Запада о возможном уничтожении российских самолётов являются провокацией, направленной на оправдание будущих агрессивных действий, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, международное право разрешает лишь подъём дежурных истребителей для перехвата при нарушении воздушного пространства без применения оружия, если самолёт не открывает огонь.

Он привёл в пример инцидент с БПЛА в Польше, у которого был повреждён корпус, что свидетельствовало о его предыдущем уничтожении и последующем использовании Украиной для провокации. Аналогичный характер носят сообщения о нарушении границы Эстонии российскими МиГ-31. Несмотря на отсутствие радиолокационных данных, которые можно было бы предоставить за секунды, западные страны ограничиваются сомнительными картами.

Кнутов связал эти события с инициативой ЕС о создании «стены дронов» стоимостью 6 миллиардов евро. По мнению эксперта, цель провокаций — вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь, добиться бесплатных поставок оружия и создать предпосылки для ввода войск НАТО на Украину.

«К счастью, этого всего не произошло, потому что Трамп оказался не таким глупым человеком. В общем Украина и НАТО — мастера провокаций, и в данным случае мы с этим сталкиваемся», — заключил собеседник «Москвы 24».