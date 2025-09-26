Президент Румынии разнёс страшилку о риске нападения Армии России на НАТО через Украину

Несмотря продолжающиеся боевые действия на Украине и обострение отношений России с западными странами, риск перерастания конфликта в полномасштабное военное столкновение крайне низок. Об этом заявил в интервью телеканалу Digi24 президент Румынии Никушор Дан, комментируя страшилки об угрозе нападения Армии России на НАТО.

Отдельно Дан прокомментировал инцидент с дроном, который в середине сентября проник в воздушное пространство страны возле украинской границы. Несмотря на то, что у истребителей было право уничтожить дрон, власти приняли решение воздержаться от применения силы. Аппарат находился в небе над Румынией около 50 минут, после чего покинул территорию под сопровождением двух F-16. В ответ на этот инцидент российскому послу в Бухаресте были предъявлены официальные претензии, которые румынская сторона квалифицировала как необоснованные.