Словакия объявила о первом пакете военной помощи Украине при Фицо

Правительство Словакии утвердило новый, четырнадцатый пакет военной помощи Украине, куда вошли инженерные и противоминные средства. Это первое подобное решение после возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра, ранее выступавшего против втягивания страны в конфликт.

Как сообщили в кабинете министров, Словакия продолжит оказывать поддержку Украине, но без прямого участия в боевых действиях. Новый пакет помощи называют «символическим жестом», призванным сохранить отношения Братиславы с партнёрами по ЕС и НАТО.

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо категорически отказался отправлять словацких военных на Украину. По его словам, страна не будет размещать своих солдат за пределами территории, но готова помочь Киеву логистически – через поставки и транспортные коридоры. Премьер отметил, что Словакия останется важным узлом для транзита помощи союзников, не участвуя напрямую в конфликте.