Словакия не отправит солдат Украине, но поможет иным способом

Словакия не пошлёт своих солдат на Украину в рамках гарантий безопасности, но будет помогать с логистикой. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — сказал Фицо.