Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

6 сентября, 12:35

Словакия не отправит солдат Украине, но поможет иным способом

Словакия не пошлёт своих солдат на Украину в рамках гарантий безопасности, но будет помогать с логистикой. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — сказал Фицо.

По его словам, другие страны смогут использовать для проезда территорию Словакии, если это потребуется.

«На этом точка»: Зеленский отказал Фицо в транзите в Словакию газа и нефти из России
Ранее Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде, чтобы обсудить атаки Украины на нефтепровод «Дружба». В итоге их встреча закончилась тем, что Киев отказал Братиславе в поставках российской нефти и газа.

