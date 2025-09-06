Словакия не отправит солдат Украине, но поможет иным способом
Фицо: Словацких солдат не будет на Украине в рамках гарантий безопасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy
Словакия не пошлёт своих солдат на Украину в рамках гарантий безопасности, но будет помогать с логистикой. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — сказал Фицо.
По его словам, другие страны смогут использовать для проезда территорию Словакии, если это потребуется.
Ранее Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде, чтобы обсудить атаки Украины на нефтепровод «Дружба». В итоге их встреча закончилась тем, что Киев отказал Братиславе в поставках российской нефти и газа.