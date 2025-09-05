Премьер Словакии Фицо встретился с Зеленским в Ужгороде
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде Закарпатской области. Визит европейского политика состоялся после его возвращения из Пекина, где он участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
Ранее Фицо жёстко раскритиковал Киев за атаки на российский нефтепровод «Дружба», через который осуществляется поставка нефти в Словакию. Премьер-министр осудил удары по энергетической инфраструктуре и инициировал обращение к Европейской комиссии с требованием воздействовать на Украину для прекращения атак на объекты трубопровода.
Фицо также подчеркнул необходимость защиты критически важной инфраструктуры и поиска дипломатических решений возникающих споров.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае Фицо заявил, что обсудит с Зеленским недавние атаки на «Дружбу». Словацкий премьер отметил, что намерен серьёзно поднять этот вопрос.
Напомним, что в августе из-за ударов ВСУ была временно остановлена подача топлива в Венгрию и Словакию. В Будапеште назвали эти удары вмешательством во внутренние дела страны и запретили въезд во все страны ЕС и Шенгенской зоны командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр.