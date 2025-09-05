Премьер Словакии Фицо встретился с Зеленским в Ужгороде

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде Закарпатской области. Визит европейского политика состоялся после его возвращения из Пекина, где он участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Ранее Фицо жёстко раскритиковал Киев за атаки на российский нефтепровод «Дружба», через который осуществляется поставка нефти в Словакию. Премьер-министр осудил удары по энергетической инфраструктуре и инициировал обращение к Европейской комиссии с требованием воздействовать на Украину для прекращения атак на объекты трубопровода.