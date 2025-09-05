«На этом точка»: Зеленский отказал Фицо в транзите в Словакию газа и нефти из России
Зеленский: Украина прекращает поставки российской нефти и газа в Словакию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Украина прекращает поставки российской нефти и газа в Словакию. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Ужгороде.
«Мы с Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка», — приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Фицо независимость Европы от российских энергоресурсов. Он также подчеркнул, что Братислава поддерживает Киев на пути в Евросоюз.