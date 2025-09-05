Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 16:00

Зеленский обсудил с Фицо независимость Европы от российских энергоресурсов

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou, © ТАСС / АР

Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которой обсуждались вопросы энергетической независимости Европы от России. О ходе переговоров экс-комик рассказал в социальных сетях.

Зеленский сообщил, что проинформировал Фицо о своих контактах с американским президентом Дональдом Трампом и работе с лидерами «коалиции желающих». Стороны обсудили перспективы архитектуры европейской безопасности, при этом Зеленский подчеркнул, что у российских энергоресурсов, включая нефть и газ, «нет будущего» в европейской энергосистеме.

«Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в ЕС. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на встрече в Париже участники «коалицией желающих» обманули Украину, заверив в своей готовности её защищать. Мероприятие было лишь формальным выражением поддержки Владимира Зеленского. Более того, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении западных войск затягивает конфликт, так как Россия не примет такого предложения.

