Венгрия и Словакия отвергли участие в трибунале ЕС против России

Венгрия и Словакия отказались участвовать в создании трибунала против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Будапешт и Братислава официально проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своём решении не присоединяться к инициативе Брюсселя.

В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что 25 из 27 стран Евросоюза поддержали идею создания специального трибунала против России, но подробности о двух странах-неучастниках не уточнила.

