Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для полёта в Венгрию

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолёта президента России Владимира Путина, если тому потребуется пролёт над её территорией для участия во встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Такое заявление в эфире Болгарского национального радио сделал министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи. Как может состояться встреча, если один из её участников не сможет на неё прибыть?» — ответил дипломат на соответствующий вопрос.