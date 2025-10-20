Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 октября, 17:16

Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для полёта в Венгрию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eivanov

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолёта президента России Владимира Путина, если тому потребуется пролёт над её территорией для участия во встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Такое заявление в эфире Болгарского национального радио сделал министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи. Как может состояться встреча, если один из её участников не сможет на неё прибыть?» ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Напомним, что 16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились о подготовке к личной встрече в Будапеште, поручив эту работу главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с неординарными предложениями по обеспечению безопасного перемещения российского президента на данное мероприятие.

