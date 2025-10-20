В ГД допустили, что Путин полетит в Венгрию на одном самолёте с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Депутат Государственной думы Михаил Делягин предложил неординарные варианты обеспечения безопасного перемещения президента России Владимира Путина на потенциальную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что стандартные авиамаршруты могут быть небезопасны из-за риска перехвата воздушного судна авиацией недружественных стран. В качестве альтернативных, хотя и «сказочных» вариантов, он предложил организацию суборбитального полёта или совместный перелёт российского и американского лидеров на одном самолёте.
При этом Делягин обратил внимание на дополнительный риск, связанный с наличием ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, который теоретически может быть исполнен венгерскими властями.
Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, продолжавшийся около двух часов. В ходе беседы стороны договорились о проведении личной встречи в Будапеште, подготовку к которой осуществят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.
