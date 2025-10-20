Каллас: Не все страны ЕС хотят участвовать в специальном трибунале против России

Не все страны Евросоюза хотят участвовать в работе специального трибунала по Украине, направленного против России. Готовность выразили лишь 25 членов ЕС. Об этом по итогам встречи глав МИД в Люксембурге сообщила верховный представитель союза по иностранным делам Кая Каллас.

«На прошлой неделе в Киеве мы объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала по преступлениям агрессии. Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это ещё на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждём всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше», — сказала дипломат.

Она не стала называть конкретные государства, а также отказалась озвучить, кто из членов альянса отказался от участия в данном проекте. Глава дипломатии ЕС добавила, что ожидает предоставления всех необходимых данных, в том числе от Нидерландов, после чего работа по созданию трибунала сможет продолжиться. В Евросоюзе числятся 27 стран.

Напомним, что 6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о ведущейся в ЕС работе по созданию так называемого «спецтрибунала», направленного против России, для чего уже готова к активации передовая команда по подготовке правовых инструментов, инфраструктуры и персонала. При этом данный процесс столкнулся с вопросом финансирования, поскольку для функционирования трибунала требуются денежные средства от государств-членов Евросоюза или их партнёров. Сам Берсе выразил оптимизм, надеясь, что в ближайшее время удастся обеспечить финансирование для осуществления первого этапа этой инициативы.