В ЕС ведётся работа над так называемым «спецтрибуналом» против России, заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе.

«Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», — цитирует Берсе «РБК-Украина».

Этот процесс упирается в вопрос финансирования, поскольку для работы этого «спецтрибунала» нужны деньги от государств-членов ЕС или от партнёров. Берсе выразил надежду, что вскоре получится «профинансировать первый шаг».

В ответ на работу по созданию спецтрибунала против России зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил рассмотреть там преступления Владимира Зеленского и западных стран.