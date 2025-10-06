Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 07:55

В Совете Европы заявили, что готовят «спецтрибунал» против России. Но загвоздка в деньгах

Генсек СЕ Берсе: Ведётся работа над спецтрибуналом против РФ

Обложка © ТАСС / EPA / ANTHONY ANEX

Обложка © ТАСС / EPA / ANTHONY ANEX

В ЕС ведётся работа над так называемым «спецтрибуналом» против России, заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе.

«Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», — цитирует Берсе «РБК-Украина».

Этот процесс упирается в вопрос финансирования, поскольку для работы этого «спецтрибунала» нужны деньги от государств-членов ЕС или от партнёров. Берсе выразил надежду, что вскоре получится «профинансировать первый шаг».

Стало известно о подготовке к трибуналу над Зеленским
Стало известно о подготовке к трибуналу над Зеленским

В ответ на работу по созданию спецтрибунала против России зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил рассмотреть там преступления Владимира Зеленского и западных стран.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar