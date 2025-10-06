В Совете Европы заявили, что готовят «спецтрибунал» против России. Но загвоздка в деньгах
В ЕС ведётся работа над так называемым «спецтрибуналом» против России, заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе.
«Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», — цитирует Берсе «РБК-Украина».
Этот процесс упирается в вопрос финансирования, поскольку для работы этого «спецтрибунала» нужны деньги от государств-членов ЕС или от партнёров. Берсе выразил надежду, что вскоре получится «профинансировать первый шаг».
В ответ на работу по созданию спецтрибунала против России зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил рассмотреть там преступления Владимира Зеленского и западных стран.
