Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в объективности «трибунала» по Украине, предложив рассмотреть преступления Владимира Зеленского и западных стран. Об этом он написал у себя в соцсети X, комментируя соглашение между Советом Европы и Киевом.

«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали «трибунал» для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию. Или, может, они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? [Экс-президента США Джо] Байдена?» — заявил Медведев на английском языке.