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Регион
26 июня, 21:38

Медведев предложил трибуналу СЕ и Киева судить Зеленского или Байдена

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в объективности «трибунала» по Украине, предложив рассмотреть преступления Владимира Зеленского и западных стран. Об этом он написал у себя в соцсети X, комментируя соглашение между Советом Европы и Киевом.

«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали «трибунал» для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию. Или, может, они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? [Экс-президента США Джо] Байдена?» — заявил Медведев на английском языке.

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Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. По словам политика, Вашингтон ранее активно поддерживал создание трибунала, однако с приходом к власти Дональда Трампа отказался от этой идеи. В то же время, в России предлагают судить саму Каллас в международном трибунале ООН. Причиной для этого стало её обращение к представителям других стран с просьбой воздержаться от посещения Москвы в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Александра Мышляева
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