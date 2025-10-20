ЕС может сегодня ввести эмбарго на поставки газа из РФ, несмотря на несогласных

Министры энергетики ЕС могут 20 октября одобрить законопроект о полном запрете поставок российского газа в Евросоюз. Венгрия и Словакия с таким решением не согласны, но его хотят протолкнуть в обход их интересов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам одного из дипломатов, у Будапешта и Братиславы было достаточно времени найти альтернативные источники, но они в итоге лишь саботировали коллективные усилия.

«Другого способа, кроме как заставить их, нет», — сказал он.

Так, Венгрия, Словакия и Австрия всё ещё сопротивляются, но в Евросоюзе всё решается большинством голосов. В Брюсселе напоминают, что закон выносится в рамках торговой политики ЕС, а право вето для государств-членов в этой сфере отменено. Еврокомиссия подчёркивает, что запрет будет постоянным и не является временной санкционной мерой.

Специалисты нефтегазовой отрасли предупреждают, что введение эмбарго повлечёт рост цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе.

В конце сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не собирается менять надёжные поставки газа и нефти из России на что-то нестабильное. Он отметил, что энергетическую безопасность его стране гарантирует именно РФ.