Путин: Россия, как уважающая себя страна, не решает вопросы под давлением

Президент России Владимир Путин, комментируя введённые западные санкции, отметил, что страна не решает вопросы под давлением. Он подчеркнул, что РФ — государство, которое себя уважает.

«Санкции — это попытка оказаться давление на РФ, но никогда ни одна уважающая себя страна или народ ничего не решает под давлением. И РФ имеет такую привилегию быть в списке уважающих себя стран», — сказал глава государства.