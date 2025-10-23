Путин: Россия, как уважающая себя страна, не решает вопросы под давлением
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, комментируя введённые западные санкции, отметил, что страна не решает вопросы под давлением. Он подчеркнул, что РФ — государство, которое себя уважает.
«Санкции — это попытка оказаться давление на РФ, но никогда ни одна уважающая себя страна или народ ничего не решает под давлением. И РФ имеет такую привилегию быть в списке уважающих себя стран», — сказал глава государства.
Напомним, что Европейский союз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, администрация Трампа ввела санкции в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть», что привело к повышению цен на нефть.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.