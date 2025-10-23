Резкое сокращение объёмов российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке неизбежно вызовет скачок цен. Президент России Владимир Путин констатировал эту экономическую закономерность, сославшись на состоявшееся обсуждение проблемы с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент подробно разъяснил цепь вероятных последствий такого развития событий. Он спрогнозировал стремительный рост стоимости нефти и производных от неё продуктов по всему миру. Колебания цен ощутят на себе конечные потребители, включая владельцев автомобилей, которые столкнутся с подорожанием топлива на заправочных станциях.

«Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведёт? Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США — не исключение», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции это попытка оказаться давление на Россию. Однако ни одно уважающее себя государство не станет ничего решать под давление. Россия имеет такую привилегию быть в списке уважающих себя стран.