Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен
В окрестностях Купянска Харьковской области 12 украинских военнослужащих выразили намерение сложить оружие и сдаться в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — указано в сообщении ведомства.
Параллельно продолжаются действия по ликвидации украинской группировки, оказавшейся в окружении вблизи города. Также предпринимаются усилия по склонению окружённых бойцов ВСУ к прекращению сопротивления.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая ВСУ. А до этого Life.ru писал, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске. Военные, которые остались в населённом пункте, в панике пытаются прорваться из окружения, но чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленом.
