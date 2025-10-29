Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен

В окрестностях Купянска Харьковской области 12 украинских военнослужащих выразили намерение сложить оружие и сдаться в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — указано в сообщении ведомства.

Параллельно продолжаются действия по ликвидации украинской группировки, оказавшейся в окружении вблизи города. Также предпринимаются усилия по склонению окружённых бойцов ВСУ к прекращению сопротивления.