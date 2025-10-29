Россия и США
29 октября, 10:01

Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В окрестностях Купянска Харьковской области 12 украинских военнослужащих выразили намерение сложить оружие и сдаться в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — указано в сообщении ведомства.

Параллельно продолжаются действия по ликвидации украинской группировки, оказавшейся в окружении вблизи города. Также предпринимаются усилия по склонению окружённых бойцов ВСУ к прекращению сопротивления.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают успешное наступление под Купянском, постепенно окружая ВСУ. А до этого Life.ru писал, что боевики ВСУ в попытке прорваться из окружения начали минировать жилые дома в Купянске. Военные, которые остались в населённом пункте, в панике пытаются прорваться из окружения, но чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленом.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

