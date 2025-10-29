ВС РФ пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска и Гришина

Российские войска пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска в Харьковской области и Гришина в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в районе Купянска пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки для деблокирования окруженных украинских военных. Также попытку освободить окружённую группировку ВСУ пресекли у Гришина в ДНР.

«Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие», — сообщили в ведомстве.