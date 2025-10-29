Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 09:57

ВС РФ пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска и Гришина

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска в Харьковской области и Гришина в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в районе Купянска пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки для деблокирования окруженных украинских военных. Также попытку освободить окружённую группировку ВСУ пресекли у Гришина в ДНР.

«Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие», — сообщили в ведомстве.

Российские войска продолжают уничтожать силы ВСУ в красноармейском котле
Российские войска продолжают уничтожать силы ВСУ в красноармейском котле
А ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Военкоры даже заявляют, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается начало «эпидемии котлов».

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
