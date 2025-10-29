ВС РФ пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска и Гришина
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска пресекли попытки деблокирования ВСУ у Купянска в Харьковской области и Гришина в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в районе Купянска пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки для деблокирования окруженных украинских военных. Также попытку освободить окружённую группировку ВСУ пресекли у Гришина в ДНР.
«Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие», — сообщили в ведомстве.
А ранее президенту России Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении на Купянском направлении и около 5,5 тыс. — на Красноармейском. Военкоры даже заявляют, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается начало «эпидемии котлов».
