Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что среди Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается начало «эпидемии котлов». Мнение он высказал в телеграм-канале.

Сладков, ссылаясь на личный опыт, рассказал, что ему доводилось трижды оказываться в самом центре пленения украинских военнослужащих в Мариуполе: в районе поселка Мирный, возле женской колонии и на мосту, ведущем к заводу «Азовсталь».

По оценке военкора, эта предполагаемая «эпидемия» проходит через три последовательные стадии. На первом этапе, по его словам, ВСУ «в ответ просто бьют по гражданским людям». Вторая стадия характеризуется началом запроса на проведение переговоров, а третья, финальная, стадия заключается в том, что украинская армия начинает сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на передовую прибыло новое подразделение ВСУ – батальон, входящий в состав 47-й механизированной бригады. Бойцы 98-го батальона уже участвуют в боевых действиях, но до сих пор не получили положенное денежное довольствие. Несмотря на эту проблему с финансированием, украинское командование продолжает перебрасывать в регион новые резервы.