В Сумской области на передовую перебросили новый батальон ВСУ, бойцы которого остались без денег. Как выяснили источники РИА «Новости» в российских силовых структурах, сформированный в составе 47-й отдельной механизированной бригады 98-й батальон уже выполняет боевые задачи, хотя военнослужащие до сих пор не получили денежного довольствия.

Командование украинских войск продолжает перебрасывать резервы в этот регион, несмотря на задержки с финансированием. Солдаты вынуждены выполнять приказы под давлением командиров, при этом недовольство в рядах ВСУ растёт из-за отсутствия выплат. Российские силовики констатировали, что ситуация в батальоне напряжённая, а моральный дух бойцов падает.

Ранее Life.ru писал, что ушедшая на фронт депутат Рады раскритиковала командование ВСУ за «мясников» – офицеров, которые жертвовали подчинёнными ради карьеры. Солдатов в украинской армии рассматривают как расходный материал, а их жизни – как инструмент для выполнения приказов. Депутат подчеркнула, что на передовой бойцы чувствуют себя заброшенными и игнорируемыми штабами.